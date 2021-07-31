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Giriş Tarihi: 31.7.2021 12:08 Son Güncelleme: 31.7.2021 12:28

Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya ve Marmaris'e gidiyor! Yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak...

Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya ve Marmaris'e gidiyor! Yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak...

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak. Erdoğan'ın Antalya ve Marmaris'e gideceği belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan ve henüz söndürülemeyen orman yangınını, bölgedeki son durumu incelemek üzere Antalya'ya gidecek.

Erdoğan, Antalya'dan sonra 29 Temmuz'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan bir diğer orman yangınını yerinde incelemek, tespitlerde bulunmak üzere Muğla'nın Marmaris ilçesine uğrayacak.

Başkan Erdoğan, bugün kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş, yangın bölgelerinin afet bölgesi ilan edildiğini bildirmişti. Erdoğan, gereken adımların hızla atılmaya devam edeceğini de belirtmişti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya ve Marmaris'e gidiyor! Yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak...
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