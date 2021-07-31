Son dakika haberi | AK Parti'den Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Provokasyon üretenlerin hesapları boşa çıkacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Konya'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliam hakkında açıklama geldi. Ömer Çelik, "Konya'da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provakatif açıklamalar yapanlar, katliam siyasetinin temsilcileridir.

İnsanların acılarını suistimal edip, Türkiye'nin kardeşliğini hedef alanlar, "nefret siyaseti" üretiyorlar. Bu canice olayın bir husumetten kaynaklandığı bilinmesine rağmen etnik bir çatışma gibi sunulması Türkiye'deki kardeşliğe dönük bir nefret siyasetidir...

NEFRET SİYASETİ ÜRETENLERE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar, hedeflerine asla ulaşamazlar, buna kimsenin gücü yetmez.

Bu topraklar üzerindeki kardeşlik, sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesapları hep boşa çıkacaktır.

CANİCE BİR SİYASİ PROPAGANDADIR

Husumetten kaynaklanan bu canice olayı bir etnik çatışma gibi sunanlar, ırkçı nefret siyaseti üretmeye çalışıyorlar. Irkçı nefret siyaseti üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluk ve canice bir siyasi propagandadır.

Kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Acı hepimizin acısıdır.