Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldüğü olay ile ilgili Başsavcılık'tan flaş açıklama: Gözaltılar var

Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta dün gece bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, 7 kişinin de silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kaçan saldırganların evi ateşe vermeye çalıştığı da öğrenildi. Olayın basına yansımasının ardından bazı basın yayın organları ve kimi sosyal medya hesapları, olayda Türk vatandaşların Kürt vatandaşları ırkçı nedenlerle öldürdüğünü ileri sürerek provokasyon zemini oluşturmaya çalıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"2 KİŞİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR"

Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 vatandaşımızın katledildiği olayın soruşturması için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savıcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Cenazelerin ailelerine teslim edildiğini bildiren Başsavcılık; ilk bulgulara göre; komşu olan iki aile arasında geçmişe dayalı bir husumet olduğunu, 2010 yılında da yargıya intikal ettiğini aktardı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, aile bireyler arasında 12 Mayıs 2021'de başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini, 2 kişinin tutukluk halinin devam ettiğini ifade etti.

22 Mayıs 2021'deki olayda ise yine iki aile arasında kavga çıktığını anlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili olarak da 20 müşteki ve şüpheli bulunduğunu adli tahkikatın sürdüğünü söyledi.

10 GÖZALTI VAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaşanan olayla ilgili ise; "Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12 Mayıs 22 Mayıs tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüphelinin yanı sıra 10 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

"HUSUMETTEN KAYNAKLANDI"

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarındaki ırkçılık iddiaları ile ilgili de açıklamada bulunan Cumhuriyet Başsavcılığı; "Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.