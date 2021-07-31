Son dakika: Konya'daki katliamda Dedeoğlu ailesinin akrabası konuştu: İki aile barışmak üzereydi, biri çıkıp geldi bu olayı gerçekleştirdi

Konya'da dün akşam gerçekleştirilen saldırıda bir aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada olay provokatif bir hal alırken, 'etnik köken' yüzünden saldırının gerçekleştiği yalanı servis edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın husumet nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sabah yaptığı açıklamada, olayon 2010 yılında yargıya taşındığını, konunun iki aile arasında uzlaşmazlıktan çıkan bir husumet olduğunu duyurdu. 10 kişinin gözaltınaa alındığı da açıklamada yer aldı. Sıcak gelişmelerin ardından öldürülen Dedeoğlu ailesinin akrabası İzzet İnik konuştu. İnik, "İki aile barışmak üzereydi. Biri çıkıp geldi ve bu olayı gerçekleştirdi." dedi.
"ARALARINDA BARIŞ OLACAKTI"
Dedeoğulları ailesi ile amca çocukları olduğunu ifade eden İnik şunları söyledi:
"Yaşar ağabey 15 sene kadar önce soy ismini değiştirmişti. 1999 beri bu mahallede, 12 sene önce bu evi yaptırıp buraya yerleşti. Kamerayı Ramazan Bayramındaki olaydan sonra taktırdık. 11 senelik bir husumet söz konusu ancak bu süre içerisinde onlar kendi evlerinde işlerini yapıyordu bunlar kendi işimizi yapıyorduk. Barış için birkaç kişi araya girecekti. Aralarında barış olacaktı.
(DEDEOĞLU AİLESİNİN AKRABASI İZZET İNİK)
"YAŞAR AMCA, 'OĞLUM BU OLAY KAPANDI' DEMİŞTİ"
Dün gelen arkadaş önce Serpil ve oğlanı vuruyor, Yaşar amca merdivenin üzerinde oturuyormuş onu vurmuş. Daha sonra iki kız ahırın önünde hayvanlara bakıyormuş onları vurmuş.
Anne ve birini de evde vuruyor. Aralarında herhangi bir şey yoktu. Mayıs'taki olaydan sonra bir sıkıntı olmamıştı. Hatta Yaşar amca, 'Oğlum bu olay kapandı gitti' demişti. Oğlunun biri İngiltere'ye gitmişti.