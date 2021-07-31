Son dakika haberleri: Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınsa da bazı noktalarda yangınla mücadele cansiparane şekilde sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinden sonra yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ
Marmaris'teki orman yangını rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi. Yangın söndürme ekipleri ile birlikte vatandaşlar, yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için çok büyük çaba sarf ediyor.
Hisarönü bölgesini etkisi altına alırken alevler yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Kızılçam ormanlarının bulunduğu noktada da etkili olan alevler, baz istasyonunun bulunduğu bölgeye doğru yükselmiş durumda.
MAHALLE BOŞALTILIYOR
Alevler yerleşim alanlarında birçok bölgeyi tehdit ederken, Hisarönü Mahallesi'nin boşaltılmaya başlandığı bilgisine ulaşıldı.
SON DAKİKA | Marmaris'te alevler yeniden yükseldi! Yerleşim yerleri tehdit altında | Video