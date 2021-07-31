SON DAKİKA | Marmaris'te alevler yeniden yükseldi! Yerleşim yerleri tehdit altında

Son dakika haberleri: Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınsa da bazı noktalarda yangınla mücadele cansiparane şekilde sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinden sonra yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.