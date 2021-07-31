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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Marmaris'te alevler yeniden yükseldi! Yerleşim yerleri tehdit altında
Giriş Tarihi: 31.7.2021 17:43 Son Güncelleme: 31.7.2021 17:59

SON DAKİKA | Marmaris'te alevler yeniden yükseldi! Yerleşim yerleri tehdit altında

SON DAKİKA | Marmaris'te alevler yeniden yükseldi! Yerleşim yerleri tehdit altında

Son dakika haberleri: Yangınlardan en çok etkilenen bir diğer bölgemiz Muğla’nın Marmaris ilçesi… Bölgede rüzgârın da etkisiyle maalesef söndürme çalışmaları bir hayli zorlaşıyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor ancak alevler turistik Hisarönü bölgesini sarmış durumda. Alevler yerleşim alanlarında birçok bölgeyi tehdit ederken, Hisarönü Mahallesi'nin boşaltılmaya başlandığı bilgisine ulaşıldı.

Son dakika haberleri: Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınsa da bazı noktalarda yangınla mücadele cansiparane şekilde sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinden sonra yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Marmaris'teki orman yangını rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi. Yangın söndürme ekipleri ile birlikte vatandaşlar, yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için çok büyük çaba sarf ediyor.

Hisarönü bölgesini etkisi altına alırken alevler yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Kızılçam ormanlarının bulunduğu noktada da etkili olan alevler, baz istasyonunun bulunduğu bölgeye doğru yükselmiş durumda.

MAHALLE BOŞALTILIYOR

Alevler yerleşim alanlarında birçok bölgeyi tehdit ederken, Hisarönü Mahallesi'nin boşaltılmaya başlandığı bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA | Marmaris'te alevler yeniden yükseldi! Yerleşim yerleri tehdit altında | Video

Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor... Sabah muhabirleri yangından son anda kurtuldu

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SON DAKİKA | Marmaris'te alevler yeniden yükseldi! Yerleşim yerleri tehdit altında
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