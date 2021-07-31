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Giriş Tarihi: 31.7.2021 07:14 Son Güncelleme: 31.7.2021 07:15

Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınını çıkartan çocukların ifadesi ortaya çıktı!

DHA
Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınını çıkartan çocukların ifadesi ortaya çıktı!
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Son dakika haberine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınını çıkardığı üzerinde durulan 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocuklar yangını kendilerinin çıkardığını kabul ederken, detayları da anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor. Yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

'KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK'

Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.

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Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınını çıkartan çocukların ifadesi ortaya çıktı!
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