'KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK'

Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.