Türk Kızılay Manavgat’ta can başla görevini sürdürüyor

Bölgede geçiş güzergahlarına ikram ve haberleşme araçları kurduklarını belirten Özer, "Bunu gören vatandaşlar, buradan geçerken kendileri de su tedariki sağlıyor. Burada hem vatandaşlara hem de yangın söndürmekle uğraşan Tarım ve Orman Bakanlığı personeline beslenme noktasında destek sağlıyoruz." diye konuştu.