Türkiye’nin dört bir yanından fidan bağışı

Türkiye'nin yüreğini kavuran orman yangınları tüm ülkeyi birbirine kenetledi. Ormanlara ağaç dikilmesi için kampanya başladı.
TEMA Vakfı
bölgenin ağaçlandırılması için kampanya başlatırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Gün birlik olma günü. Yanan ormanlarımız yerine daha çok ağaç dikecek, bu ülkenin dört bir yanını yemyeşil yapacağız. İlk etapta 5 bin fidan ile biz de destekte bulunacağız" dedi.
AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı'nın başlattığı kampanyada kısa sürede 200 bin fidan toplandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay'ın başkanlığını yürüttüğü ve 30 ülkeden 183 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği ise 150 bin fidan bağışlama kararı aldı. Yurdun dört bir yanındaki belediyeler de fidan bağışında bulundu. Nevşehir Belediyesi 20 bin, Sivas Belediyesi 10 bin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 70 bin fidan bağışladı. İstanbul'da ilçe belediyeleri de destek verdi. Esenler, Eyüp, Üsküdar, Pendik, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bağcılar, Beykoz, Beyoğlu, Fatih, Güngören, Kağıthane, Ümraniye, Çatalca, Sultanbeyli, Arnavutköy, Sancaktepe, Sultangazi ve Şile belediyeleri toplamda 185 bin 500 fidan bağışladı. İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı "10 bin fidanı vatanımıza armağan ediyoruz" dedi. Emir YÜCEL /
SABAH