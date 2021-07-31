Van'da sel felaketi maddi hasara yol açtı

28 Temmuz Çarşamba gününden bu yana Başkale ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve sel felaketi etkisini artırarak devam ediyor. Selden dolayı Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde maddi hasara yol açtı.
Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı olmazken, sel sularına kapılan bir kadın kurtarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bölgede Kara Yolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütürken, özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşların hayvan otlatmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekipler gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.