Yeşil vatanda seferberlik

Son 3 günde Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan 85 orman yangınından 74'ü kontrol altına alındı. Adana Ceyhan, Pos ve Kozan'da; Antalya Manavgat, Akseki, Alanya, Gazipaşa'da; Osmaniye Kadirli'de, Mersin Aydıncık ve Silifke'deki iki farklı noktada; Kayseri Yahyalı'da, Muğla Marmaris'te ve Kahramanmaraş Andırın'da olmak üzere toplam 14 farklı noktadaki yangınlara müdahale sürüyor. Yangınlara 6 uçak ve 45 helikopterle müdahale ediliyor.
Devlet tüm imkanlarıyla yangın bölgelerinde iken Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar da bölgeye destek olmak için yetkililere binlerce başvuru yaptı. Azerbaycan'dan 100 kişilik bir ekip yangınla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulundu.
TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ:
DÜNYANIN EN BAŞARILI TEŞKİLATI BİZDE: Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. Kanada'da temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar orman yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. Rusya'da temmuz ayında 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika'da Kaliforniya'da, Avustralya'da 6 ay süren yangınları hepimiz hatırlıyoruz. Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda orman teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Biz başta insan kaynağımız olmak üzere, bu konuda dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız. Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek.
BORÇLARI ERTELEYECEĞİZ: Bağkur, SGK ve kredi borçlarına erteleme sağlayacağız. 650 dekarlık 22 muz serası, 120 dekarlık 15 sebze serası zarar gördü. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar zeytin, defne ve benzeri ağaçlık alan ve 360 kovan kaybımız var. Kayıplarla ilgili vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun, bunlarla ilgili önemli bir destek açıklayacağız. Yangınlardan hemen sonra 'imara açılma' söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasa'nın 169'uncu maddesi, 'Orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez" diyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
TÜM YARALARI SARACAĞIZ, ÖDEMELERİ YAPACAĞIZ: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ulaştırmak için Vali beyin başkanlığında bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Hasar tespitinden sonra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız, zararlarını tazmin edeceğiz. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da kısmi ödemeleri başlatıyoruz.
23.5 MİLYON LİRA AKTARILDI: Tarım ve Orman Bakanlığımız 8.5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD'ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23.5 milyon lira kurumlarımızdan para aktarıldı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM:
VATANDAŞLARIMIZI DİNLİYORUZ: Devletin tüm kurumlarıyla birlikte seferberlik anlayışıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vatandaşlarımızın yarasını sarmak için çalışıyoruz. Mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Bir taraftan yangın söndürme işlemleri sürerken gerek defterdarlık gerek bakanlık ekiplerince tüm hasar tespitlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızla direkt görüşme halindeyiz. Talepleri dinliyoruz.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU:
BÜTÜN SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ: Bölgelerde faaliyetler devam ediyor. İnşalllah bu sıkıntıların üstesinden kısa sürede geleceğiz. Vatandaşımızın hiç şüphesi olmasın.
YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ ORTALAMA 12 DAKİKAYA İNDİ
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz "20 yıl önce 40 dakikada müdahale edilen yangına bugün ortalama 12 dakikada müdahale edilmektedir. Bu da takdire şayan bir durumdur" dedi. Türkyılmaz aynı anda farklı bölgelerde yangın çıkmasında sabotaj ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.
20 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK
Yangınlarla mücadelede 3 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 3 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 660 arazöz ve su tankeri, 62 iş makinesi ve yaklaşık 4 bin 350 personel görev yapıyor. Bir sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 Kredi Yurtlar Kurumu yurdu, 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu hizmete alındı. Böylece 20 bin 400 kişi/ öğün yemek, 2 bin 195 kişilik barınma kapasitesi oluşturuldu.
TEDAVİSİ BİTEN 356 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgileri paylaştı. Koca şunları kaydetti:
"(Manavgat) 292 hastamızı taburcu ettik. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. (Marmaris ve Bodrum) 3'ü yabancı uyruklu 64 kişiden 60'ı taburcu edildi."
ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI
Türkiye'yi saran orman yangınlarının ardından birçok kentte önemli kararlara imza atıldı. Bu kapsamda Antalya, Mersin, İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Çankırı, Kastamonu, Kayseri, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Gümüşhane, Niğde, Aydın, Hatay ve Gaziantep'te ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.
SABOTAJ ŞÜPHESİ ÖZEL EKİPLE ARAŞTIRILACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan raporda, bir kaç farklı noktada başlayan yangınların kasıt ve sabotaj ihtimalini düşündürdüğü kaydedildi.
Şerif Can- Kamil CÖMERTLER - Bekir COŞKUN - Ziya RAMOĞLU - Zeki ÖZKESKİN-Ali ALTUNTAŞ- Erdoğan ÖZTÜRK -Ömer ÇETİN/ SABAH