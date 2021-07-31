Yeşil vatanda seferberlik

Son 3 günde Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan 85 orman yangınından 74'ü kontrol altına alındı. Adana Ceyhan, Pos ve Kozan'da; Antalya Manavgat, Akseki, Alanya, Gazipaşa'da; Osmaniye Kadirli'de, Mersin Aydıncık ve Silifke'deki iki farklı noktada; Kayseri Yahyalı'da, Muğla Marmaris'te ve Kahramanmaraş Andırın'da olmak üzere toplam 14 farklı noktadaki yangınlara müdahale sürüyor. Yangınlara 6 uçak ve 45 helikopterle müdahale ediliyor.

Devlet tüm imkanlarıyla yangın bölgelerinde iken Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar da bölgeye destek olmak için yetkililere binlerce başvuru yaptı. Azerbaycan'dan 100 kişilik bir ekip yangınla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulundu.