11 şirket kurdurup yüzde 60 komisyon aldı

FETÖ'NÜN
belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/ PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan
'la ilgili ihale vurgununa ilişkin iddianame tamamlandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Karaarslan ve sevgilisi Özlem Bayraktaroğlu
'nun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından açılan davanın iddianamesinde çarpıcı detaylar yer aldı.
Karaarslan'ın kendisi ve yakınlarına ait 11 ayrı şirket kurdurduğu ve ihalelere girerek kazandırdığı belirlenirken, ihale yetkilisinin Bayraktaroğlu olduğu tespit edildi.
İddianameye göre Karaaslan kendisi ya da yakınları üzerine toplam 11 şirket kurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarından davet mektupları gönderilmesini sağlayarak 2012-2016 arasında toplam 417 "Danışmanlık" ihalesi aldı.
Kendisini Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı danışmanı olarak tanıttığına yer verilen Karaarslan'ın aldığı ihalelerin işlerini ise sevgilisi Özlem Bayraktaroğlu yürüttü.
Bu şirketlerden Glokal 27 Ocak 2015'te tescil edildi. 2 ay sonra ihale daveti aldı. Karaarslan'ın teyzesinin oğlu olan ve asıl mesleği mobilya dekorasyonculuğu olan kişinin, şirketin ihaleyi kazanması halinde Karaarslan'ın ücretin yüzde 60'ını alacağına dair ifadeleri iddianamede yer aldı.
Yekud isimli şirket ise 164 bin liralık ihaleyi kazandı. Şirket yetkilisi Nevşehir
'de börekçilik yapan İsmail Aydın'dı. İhale ile belediyeye sözde danışmanlık hizmeti verdi.