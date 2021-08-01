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Giriş Tarihi: 1.8.2021

3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi
FIRAT Kalkanı bölgesine saldırı düzenleyen 3 terörist, etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonları sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi. SABAH
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3 terörist etkisiz hale getirildi
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