FIRAT Kalkanı
bölgesine saldırı düzenleyen 3 terörist, etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonları sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolar
ımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi. SABAH