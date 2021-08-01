AK Partili vekiller sahaya indi! İşte vatandaşın ilk talebi

VEKİLLER SAHAYA İNDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Partili bütün milletvekilleri ve parti yöneticileri sahaya indi. Vekiller, parti genel merkezinin kendilerine yaptığı program çerçevesinde il, ilçe ve köyleri gezerek vatandaş ile bir araya geliyor, sorunlarını dinliyor.

Milletvekilleri aynı zamanda ildeki esnaf, kanaat önderi, STK'lar, eski siyasetçiler ve iş dünyasından isimler ile de görüşüyor. Daha sonra bunlar bir rapor olarak parti genel merkezine iletilecek.