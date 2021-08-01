AK Partili vekiller sahaya indi! İşte vatandaşın ilk talebi

Vatandaşlar aşılama politikasından son derece memnun olduklarını iletirken, milletvekilleri de aşı yaptırmayanları iknaya çalışıyor.
VEKİLLER SAHAYA İNDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Partili bütün milletvekilleri ve parti yöneticileri sahaya indi. Vekiller, parti genel merkezinin kendilerine yaptığı program çerçevesinde il, ilçe ve köyleri gezerek vatandaş ile bir araya geliyor, sorunlarını dinliyor.
Milletvekilleri aynı zamanda ildeki esnaf, kanaat önderi, STK'lar, eski siyasetçiler ve iş dünyasından isimler ile de görüşüyor. Daha sonra bunlar bir rapor olarak parti genel merkezine iletilecek.
Milletvekillerin şu ana kadar yaptıkları ziyaretlerde öne çıkan konu başlıkları şöyle:
DESTEKLAR ARTSIN: Pandeminin yarattığı sıkıntılar ilk sırada yer alıyor. Bu alanda verilen desteklerin arttırılması talep ediliyor.
HİZMET SEKTÖRÜNDE KAPANMA ENDİŞESİ: Son günlerde artan günlük vaka sayılarına paralel olarak kısıtlama kararlarının gelebileceği endişesi özellikle büyükşehirlerdeki esnaf, lokanta ve kafe işletmecilerinde bulunuyor. Buraları ziyaret eden AK Parti milletvekillerine 'Ne olursa olsun kesinlikle yeniden bir yasak gelmesin. Biz bir kez daha bunu kaldıramayız. Kredi borçları, vergi. SGK borçlarımızı ödememi için açık kalmamız lazım. Günlük çalışıp evine ekmek götüren yevmiye usulü çalışanlar açısından bir kez daha yasak gelmesi büyük sıkıntı olur' diyorlar.
AŞISIZLARA KISITLAMA YAPILSIN: Esnaf ve aşısını olan vatandaşlar, pandeminin durumuna göre getirilecek kısıtlamalar ile ilgili "Yeni yasaklar getirilmesi yerine aşısızlarla ilgili tedbir alınsın" diyor. Batılı ülkelerde olduğu gibi her yeri kapatmak yerine belli yerlere aşısızların girmesinin kısıtlanabileceği belirtiliyor.
AŞI POLİTİKALARI BAŞARILI: Sahada, aşı politikaları başarılı bulunuyor. Aşının birçok ülkeye göre Türkiye'de herkesin ulaşabilir olmasına destek veriliyor.
VEKİLLERDEN AŞI İÇİN İKNA: Sahaya inen milletvekilleri de aşılama kampanyasına destek verip illerindeki aşılama oranlarını arttırmaya çalışılıyor. Milletvekilleri ziyaret ettikleri vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışılıyor.
KURAKLI DA ÖNEMLİ BAŞLIK: Bu sene yaşanan kuraklık özellikle İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin etkilemiş gibi görünüyor. Vatandaşlar kuraklık ile ilgili önlem ve desteklerin gündeme getirilmesini istiyor. Milletvekilleri de bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını aktarılıyor.