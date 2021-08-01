Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Hiçbir yan etki görülmedi

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları tarafından TİGEM bahçesinde düzenlenen Gençlik Buluşmasına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir gencin yerli aşı çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine herkese aşı olması tavsiyesinde bulundu.

Genç insanların bile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedebildiğini ifade eden Varank, aşı olmamanın çok büyük bir risk olduğuna değindi.

Varank, şu anda Türkiye'de iki yerli aşı çalışmasının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tanesi inaktif aşı dediğimiz Kayseri Erciyes Üniversitesindeki hocalarımızın aşı çalışması. Kayseri Erciyes'teki inaktif aşı laboratuvar aşamalarını, hayvan deneylerini bitirdi. İnsan denemeleri üç fazda oluyor. İlk iki fazı bitirdi. Şu anda üçüncü fazda aşılamalarına devam ediyor. Bunun yanında dünyada daha az bilinen teknoloji daha var. VLP virüs benzeri parçacıklara dayanan aşı teknolojisi. Bunu da Bilkent ve ODTÜ'den iki hocamız bu çalışmaya liderlik ediyor. Bunun bütün süreçlerini biz TÜBİTAK ile destekledik. O aşımızda da hayvan deneyleri ve faz 1 tamamlandı. Yani ilk insan denemeleri tamamlandı. Şu anda faz 2'de de ikinci doz aşılar vuruluyor. İnşallah faz 3'e geçtikten sonra da sene sonuna kadar da eğer yeterli sayıda gönüllü bulabilirsek orada da çalışmaları tamamlayacağız. Elimizde insanlara uygulanabilecek bir aşı olacak."