Büyümeyen çocuk: Fikirtepeli Recep! 30 yıllık karantina

29 yaşındaki Recep Gübül, akraba olan Döndü Gübül ve Faruk Gübül çiftinin evladı olarak İstanbul Fikirtepe'de dünyaya gelmiş. Recep'in makus talihi onu henüz bebekken yakaladı. Kalbi delik olarak doğan Recep, 6 yaşında ameliyat olup sağlığına kavuştu ancak yaşı ilerledikçe onu esir edecek asıl hastalığı da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Ailesi, sosyal hayata karışmaya başladıkça davranış bozukluğu olduğu anlaşılan çocukları için doktor doktor gezdi ancak dertlerine derman olabilecek tek bir kişi bile bulamadı. Şiddete eğilimli yapısı nedeniyle toplumdan uzaklaşmaya başlayan Recep ise koca dünyasını küçücük evine sığdırdı ve günlerini penceresinin başında sokakları izleyerek geçirdi. Bir sandalyenin üzerinde, kulağında kulaklık elinde müzikçalar ile gelip geçen insanları seyreden Recep, gün geçtikçe kilo alıyor. 210 kiloya ulaşan büyümeyen bebek, ona bakan annesi için adeta taşıyamacağı bir yük konuma gelmiş durumda. Çünkü Recep ne kendi başına yemek yiyebiliyor ne de ihtiyaçlarını giderebiliyor. Tamamıyla birine muhtaç şekilde yaşayan Recep'in bu hali annesinin içini dağlıyor.

DERDİMİZ ÇOK DERMANIMIZ YOK

Yaşadığı zorlu hayatı SABAH'a anlatan anne Döndü Gübül, "Koca bebeğimin dertleri hiç bitmedi. Kalbi delik doğdu, ameliyat olup sağlığına kavuştu derken başka bir hastalık daha çıktı. Doktor doktor gezmeye başladık. Bu sefer de epilepsi hastası olduğunu öğrendik. Yavrum bütün bu hastalıklarla boğuşurken şimdi de kilo almaya başladı. Derdimiz çok, dermanımız yok. Recep'e hayat olacak doktor arıyoruz" diye konuştu.

30 YILLIK KARANTİNA



Döndü Gübül "Recep çocukken dışarıya çıkardığımda kimse onunla oyun oynamazdı. O da eve kapanmaya başladı. Önceden nadir de olsa sokağa çıkar hava alır eve geri gelir şimdi ise sadece penceresinin başında sokakta geçen insanları izliyor, onlara selam veriyor. Tek arkadaşı elindeki walkman ve kulağındaki kulaklık. Tamamen toplumdan uzaklaştı. İnsanlar Koronavirüs sebebiyle 2 yıldır karantinada kaldı, isyan etmeye başladı. Ben ve Recep'im 30 yıldır iki gözlü bir evde karantinadayız" ifadelerini kullandı.

BEN OLMASAM KİM BAKACAK

Anne Gübül "Recep bütün gününü sandalyesinin üzerinde geçirdiği için 210 kiloya ulaştı. Önceden Recep'i düzenli olarak doktora götürürdüm ama şimdi sokağa bile çıkaramıyorum. Artık yardımsız ne yemek yiyebiliyor, ne çay içebiliyor, ne de yürüyebiliyor. Recep'in bakımı çok zorlaştı. Hem ben yaşlanıyorum hem de Recep gittikçe kilo alıyor. Ben olmasam Recep'e ne olur diye düşünmeden edemiyorum. Yetkililerden yardım eli istiyorum, Recep'imi hayata döndürsünler istiyorum. Bu şekilde kilo almaya devam ederse ben bile bakamayacağım" dedi.