Erzurum ve Ardahan’dan yangın bölgelerine gönüllü ekip

Türkiye'nin batısında devam eden orman yangınları, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınlara müdahale etmek amacıyla gerçekleşen çalışmalara ise yurdun dört bir tarafından itfaiye erleri ve AFAD görevlileri bölgedeki söndürme çalışmalarına katılmak için gönüllü oluyor. Geçtiğimiz hafta can kayıplarıyla sonuçlanan Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketine katılan Erzurum İtfaiyesi, 3 gün sonra Antalya'da yaşanan yangınlara müdahale etmek için yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı ve 20 personel yangın bölgelerindeki amansız mücadeleye destek olmak için gönüllü oldu. SABAH'a konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi; "Ülkemizde meydana gelen afetler hepimizin ortak acısıdır. Erzurum'da görev yapan fedekar ekiplerimiz 3 gün önce Arhavi'deydi. Sel için oraya gitmişler ve güzel işler yapmışlardı. Şimdi Antalya'ya gidiyorlar. Orada ellerinden geleni yapacaklar. Bizi biz yapan ortak acılarımız ve ortak sorumluluklarımızdır. Tüm ülke olarak el birliği ile bu durumu da aşacağız. Ekiplerimiz, tüm imkanları ile seferber oldu. Erzurum olarak nefesimiz olan ormanların kurtulması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

ARDAHAN'DAN ANTALYA'YA YARDIM

Yangın bölgelerinde bir yardımda Ardahan'dan geldi. Ardahan'dan belediye ve özel idare olmak üzere 4 araç ve 6 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için gönderdi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise SABAH'a yaptığı açıklamada; "Ülkemizin bir çok yerinde meydana gelen yangınlar bizim canımızı yaktı. Yangınların ortaya çıkardığı acı tablo hepimizin ortak sorunudur. Bu durumla mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudr. Ardahan olarak il özel idare ve AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte 4 araç ve 6 personel ile çalışmalara katıldık. Bir an önce bu yangınların son bulmasını temenni ediyorum. Bu zor günlerde tüm halkımızı birlik ve beraberliğe davet ediyorum" diye konuştu.