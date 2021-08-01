Felaket uydudan görüntülendi

Dünya basını Türkiye'deki yangınları yakından takip ediyor. İngiliz Sky News internet sitesindeki haberde Türkiye'deki yangınlar sonrası oluşan korkunç manzara uydu görüntüleriyle aktarıldı. ABD
merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, Türkiye'nin birçok noktasından yükselen alevlerin uydu fotoğraflarını servis etti. Fotoğraflarda Mersin
'in Aydıncık
ilçesi, Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki yangınlar gösterildi. En dikkat çekici kare Oymapınar Barajı çevresindeki yangınların kızılötesi fotoğraflanması oldu. İngiliz Guardian gazetesi yangın çıkan bölgelerdeki hava sıcaklıklarının ülke rekoru olduğunu yazdı.