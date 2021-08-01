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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Felaket uydudan görüntülendi

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Felaket uydudan görüntülendi
Dünya basını Türkiye'deki yangınları yakından takip ediyor. İngiliz Sky News internet sitesindeki haberde Türkiye'deki yangınlar sonrası oluşan korkunç manzara uydu görüntüleriyle aktarıldı. ABD merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, Türkiye'nin birçok noktasından yükselen alevlerin uydu fotoğraflarını servis etti. Fotoğraflarda Mersin'in Aydıncık ilçesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınlar gösterildi. En dikkat çekici kare Oymapınar Barajı çevresindeki yangınların kızılötesi fotoğraflanması oldu. İngiliz Guardian gazetesi yangın çıkan bölgelerdeki hava sıcaklıklarının ülke rekoru olduğunu yazdı.
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Felaket uydudan görüntülendi
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