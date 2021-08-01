FETÖ'cü Orhan İnandı Türk elçiyi öldürmek için 2 milyon $’a tetikçi tuttu





'KABUL ETMEYİNCE HAPSE ATTILAR'

M.Y. para teklifinin ardından kendisine verilen Glock marka silah ile 2 kez Bişkek Elçiliğine girdiğini, Türk olduğu için aranmadığını, şahısların dışarıda beklediğini ancak suikastı kabul etmeyince, İnandı ve beraberindekilerin kendisini asılsız suçlamalarla rüşvet karşılığında Kırgızistan'da cezaevine gönderdiğini anlattı.



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