Sinemanın kamuoyu oluşturma gücünün keşfedilmesiyle birlikte dünya, psikolojik harp kavramıyla tanışıyordu. Hollywood-Pentagon, CIA stratejik işbirliği ile Amerikan filmlerinin neredeyse tamamı psikolojik harekat faaliyeti içeriyordu.

CIA İÇİNDE BİR SİNEMA BİRİMİ KURULMUŞ

Sinema ile istihbarat servislerinin ulaşamayacağı noktalara kolaylıkla ulaşılabiliyor algıları yönlendirilebiliyordu. Ünlü Yazar Alev Alatlı'nın 'Suç ortağı Hollywood' adlı kitabında bahsettiğine göre CIA içinde bir sinema birimi bile kurulmuştu. İşte aHaber Araştırma Planlama Şefi Burhan Aytekin'in konuyu enine boyuna araştırdığı o özel dosya;

Hollywood filmlerinde zihin kontrolü mü yapılıyor?