İçişler Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin Mi-17 iddialarına cevap...

"CHP Milletvekili Murat Bakan'ın kendi sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu tweet ile ilgili açıklamamızdır:

Öncelikle Murat Bakan, şunu bilmelidir ki Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm kurum kuruluşlarımız ülkemizin faklı bölgelerinde çıkan yangınları söndürmek için cansiparene çalışmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki hava unsurları da yangın söndürme çalışmalarında aktif görev almaktadır. Jandarma Genel Komutanlığımızın bünyesinde toplam 18 tane Mi-17 Helikopteri bulunmaktadır. Bu helikopterler yangın söndürme amacıyla temin edilmiş ve tertibatlandırılmış helikopterler değildir. Terörle mücadele, asayiş, önleyici kolluk ve lojistik hizmetleri için temin edilmiştir.