İletişim Başkanı Altun'dan Van'daki felaketle ilgili açıklama: Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyacı temin edilecekti

"VAN'DA SEL FELAKETİ YAŞAYAN YETİŞTİRİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Pakdemirli, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.