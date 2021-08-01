Kirli provokasyona tepki yağdı

BİRLİĞİMİZİ BALTALAMAK İSTEYENLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak
isteyen çevrelerin olayları başka
bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı
değildir.
TAM ANLAMIYLA YALAN BİR PROPAGANDA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır.
AMAÇLARI PROVOKASYON
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur.
ETNİK YA DA İDEOLOJİK DEĞİL
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum.
TÜRK-KÜRT MESELESİ DEĞİLDİR
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu:
Burada her olayın istismar edildiği, maalesef siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi, bu katliam da istismar edilmeye çalışılıyor. Bu meselenin Türk
- Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı yok. Bu meseleyi o yöne çekmek, altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikeli ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın.