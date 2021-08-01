Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kirli provokasyona tepki yağdı
Giriş Tarihi: 1.8.2021

Kirli provokasyona tepki yağdı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kirli provokasyona tepki yağdı

Yaşanan katliamın ırkçılık nedeniyle gerçekleştiğini iddia eden malum çevrelere, siyasilerden tepki geldi. Siyasiler Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamla ilgili mesaj paylaştı. İşte o mesajlar:

BİRLİĞİMİZİ BALTALAMAK İSTEYENLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir.

TAM ANLAMIYLA YALAN BİR PROPAGANDA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır.

AMAÇLARI PROVOKASYON
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur.

ETNİK YA DA İDEOLOJİK DEĞİL
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum.

TÜRK-KÜRT MESELESİ DEĞİLDİR
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu: Burada her olayın istismar edildiği, maalesef siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi, bu katliam da istismar edilmeye çalışılıyor. Bu meselenin Türk- Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı yok. Bu meseleyi o yöne çekmek, altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikeli ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kirli provokasyona tepki yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA