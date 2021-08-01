Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Ersoy, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Bakanlığa verilmesinin, 3 bakanlığın uhdesindeki yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırılmasından ibaret olduğunu ve söz konusu düzenlemenin 39 yıl önce çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy, Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum."

MAHİR ÜNAL: NEFRETİ KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞAN ÇİRKİN BİR YALAN

AK Parti Grup Başvekili Mahir Ünal'da, Twitter hesabı üzerinden, Mehmet Nuri Ersoy'un paylaşımını alıntılayarak, "1982 yılında yapılan bir düzenleme üzerinden orman yangınlarını açıklamak; kasıtlı, sistematik, nefreti körüklemeyi amaçlayan çirkin bir yalan. Yalanlarınıza inananan insanların öfkesinden beslenen çirkin siyasetiniz hakikate yenilecek. Başaramayacaksanız." d