Mersinli işadamından yangın bölgesine su ve gıda desteği

Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde ve Silifke ilçesi Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık Mahallelerindeki, yangın mağduru vatandaşlar ve söndürme çalışmaları yapan ekipler için su ve gıda desteği sağlayan işadamı Hüseyin Çalışkan, "İhtiyaç vatandaşlarımıza ve yangınla mücadele eden ekiplere destek amacıyla araçlarımıza yüklenen su kolileri, muhtarlar ve kurumlar aracılığıyla belirlenen bölgeye gönderdik" dedi.

Yangınlar sonucunda bölgede yer alan vatandaşlara ve mücadele veren ekiplere su ve gıda malzemesi dağıtmak, bir nebzede olsa yanlarında olmak istediklerini belirten ÇAAŞ Grup Onursal Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.