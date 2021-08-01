Mobil ekipler aşı için köylerde ve yaylalarda

Toplum sağlığının korunması ve salgının tamamen ortadan kalkması için herkesin muhakkak aşı olması gerektiğini söyleyen Vali Hüseyin Öner, aşıyı vatandaşların ayağına kadar götürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Biz devlet olarak herkes aşı olsun diye mobil aşı ekiplerimizle birlikte bu hizmeti yaylara kadar götürüyoruz. Bugün de Milletvekilimiz Sn. Orhan Atalay, İlçe Kaymakamımız ve İl Sağlık Müdürümüzle birlikte Göle ilçemize bağlı Küçük Altınbulak Köyü yaylasına geldik. Salgından tamamen kurtulmak için herkesin aşı olması en büyük isteğimiz."





NÜFUSUN YÜZDE 68'İ AŞILANDI



Ardahan'da Covid-19 aşısı için belirlenmiş hedef nüfusun 75 bin 710 olduğunu belirten Öner, "Biz bu hedefe yakınlaştık. Bu ve benzeri çalışmalarımızla birlikte şu ana kadar ilimizde en az 1 doz aşı olan kişi 51 bin 161. Bu oran belirlenen hedefin yüzde 68'ine tekabül ediyor. İlimizde 21 bin 164 vatandaşımız birinci doz aşısını oldu ve ikinci doz aşısını bekliyor. İlimizde en yüksek aşılama oranına 65-75 arası yaş grubunda ulaşıldı ve bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 93'ünün aşıları tamamlandı. İlimizde en düşük aşılama oranı 17-24 yaş grubunda, bu yaş aralığındaki vatandaşlarımızın yüzde 37'si aşılarını yaptırdı" dedi.





VAKALARIN YÜZDE 95'İ AŞISINI TAMAMLAMAMIŞ KİŞİLER



Covid-19 vakalarının yüzde 95'inin hiç aşı yaptırmayanlardan veya sadece birinci doz aşısını yaptırmışlardan oluştuğunu söyleyen Öner, "Aşının gücünün bizi koruyacağını biliyoruz. Aşılarımızı yaptırdığımızda hastalıktan korunacağımızı çocuklarımızın eğitimlerinin, esnafımızın ticaretinin, köylümüzün tarımının, hayvancılığının kısaca tüm vatandaşlarımızın hayatlarının normalleşeceğini bilmeliyiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları ve anlayış göstermeleri oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar ile aşının gücünü vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Hedefimiz aşı oranımızı 10 gün içinde yüzde 75 üzerine çıkararak mavi kategoriye geçmek, vatandaşlarımızın da aynı duyarlılık ile aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz ve "Haydi Ardahan Aşıya" diyoruz" şeklinde konuştu.