Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü

Başkale ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak, yaklaşık yarım saatin ardından bölgede sele neden oldu. Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında bazı ev ve ahırların yıkılmasına sebep olan selde Esenyamaç'ta evleri yıkılan Kader Yurtseven (23) kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapılıp son anda kurtarıldı. Selde 10 büyükbaş hayvan öldü, bazı ev ve ahırlarda da hasar meydana geldi.



Dün yaşanan selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yeniden sağanak başladı. Yağışın ardından yaşanan selde bölgedeki bazı evler hasar gördü. Jandarma ekipleri sel öncesi bölgede yaşayanlara uyarılar yaparak mahalleyi boşaltıp, halkın güvenli alanlara geçmesini sağladı. Küçükbaş hayvanların da suya kapıldığı belirtilen sel ile ilgili olarak bölgeye gelen yetkililerin, inceleme yaptığı belirtildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.