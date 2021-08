Önce avukatın hesabını çaldılar, sonra müvekkilini dolandırdılar

İnsanların emeklerini bir çırpıda çalan dolandırıcılar, şimdi de avukatların sosyal medya hesaplarına dadandı. İzmir'de yaşayan avukat Hacı Hakan Ağcakanat'ın instagram hesabını çalmayı başaran dolandırıcılar daha sonra takipçileri ile iletişime geçti. Önce avukat Ağcakanat'ın instagram hesabından sanki kendi yapıyormuş gibi hikaye olarak binlerce lira nakit paranın fotoğrafını paylaştı. Bu yalana inanan İstanbul'da yaşayan gıda mühendisi N.D. (46) isimli kadın kısa bir yazışmanın ardından dolandırıcılara 900 lira para gönderdi. Düşük miktarda para yatırıp yüksek kazanç elde etmeyi amaçlayan N.D.'yi yurt dışındaki bir telefon numarasından arayan şahıslar, '900 lira karşılığında yüksek kazanç elde ettiniz. Şimdi masraflar için 4 bin lira daha yatırmanız gerekiyor. Yatırmazsanız icra takibi başlatacağız' dedi. Bu parayı yatırmayan N.D. dolandırıldığını anlayınca soluğu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde aldı. N.D. dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

DOLANDIRDIKTAN SONRA İCRA YALANIYLA İKİNCİ KEZ PARA İSTİYORLAR

Bir kere dolandırmakla yetinmeyen şahıslar, Avukat Tevfik Doğan Kökten'e ait avukat kimlik fotoğrafını göndererek inandırıcılıklarını arttırıp, mağdurları icra takibi ile korkutarak ikinci kez dolandırmaya çalışıyorlar. Hazırladıkları sahte belgeleri mağdurlara mesaj olarak gönderen şahıslar, avukat Tevfik Doğan Kökten adına gönderdikleri mesajda, "Kısa bir süre önce gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler hakkında sizi rahatsız ediyorum. Bir ücret karşılığında kazanca elde etmişsiniz. Fakat kazanca bağlı olarak ödemenizi yapmamışsınız. Dosyalarınız kapatılarak şirketi zarara uğratmaktan hakkınızda yasal süreç 18 bin 250 lira tazminat davası açılacak. 3 ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaksınız. Siz ve birinci dereceden yakınlarınıza bilgilendirme amaçlı tebligat gönderilecek" ifadeler kullanarak karşı tarafı tehdit ediyorlar.

AVUKAT HACI AĞCAKANAT DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Müvekkilinin dolandırıldığını öğrenen Avukat Hakan Hacı Ağcakanat da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. İnstagram hesabının hacklendiğini söyleyen Ağcakanat, "İnstagram hesabım hacklendikten sonra dolandırıcıların eline geçti. Şifrem değiştirildikten sonra dolandırıcılar sanki ben paylaşım yapıyormuşum gibi hikaye kısmından para fotoğrafları paylaşmışlar. Bu şekilde arkadaşlarımı ve takipçilerimi kandırmaya çalışmışlar. Bu hesabım hacklendiği için kimse gelen mesajlara itibar etmesin. Gerekli hukuki girişimlerde bulundum" dedi.