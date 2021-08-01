Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi





MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının ortak düzenlediği filmlere taş çıkartacak operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı. Kandil'den Suriye'ye geçiş yaparak üç yıl boyunca PKK/YPG'nin başında yer alan ve başta ABD'li diplomatlar olmak üzere Rusya, Fransız, İsrail ve İtalyan askeri yetkililerle sık sık gizli toplantılara katıldı.