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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanıyor! 1 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 1.8.2021 19:37 Son Güncelleme: 1.8.2021 19:37

Son Dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanıyor! 1 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanıyor! 1 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Yurt ve dünyada 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi yaptıranlar arasından 22 bin 332 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Diğer yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aranmaya devam ediliyor. 1 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı detayları.

Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu verileri merak konusu oluyor. 1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin 1 Ağustos korona tablosu verileriyle en son Türkiye corona virüs tablosu bilgileri "1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site aracılığıyla duyurulan 1 Ağustos koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos korona tablosu verileri açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak…

31 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 332

VEFAT SAYISI: 79

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107

30 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 083

VEFAT SAYISI: 69

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752

29 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 161

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463

28 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 291

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197


27 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 761

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108

26 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 809

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 585

25 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 230

VEFAT SAYISI: 55

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211

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Son Dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanıyor! 1 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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