Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu verileri merak konusu oluyor. 1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin 1 Ağustos korona tablosu verileriyle en son Türkiye corona virüs tablosu bilgileri "1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site aracılığıyla duyurulan 1 Ağustos koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos korona tablosu verileri açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak…
VAKA SAYISI: 22 bin 332
VEFAT SAYISI: 79
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107
VAKA SAYISI: 22 bin 083
VEFAT SAYISI: 69
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752
VAKA SAYISI: 22 bin 161
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463
VAKA SAYISI: 22 bin 291
VEFAT SAYISI: 76
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197
VAKA SAYISI: 19 bin 761
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108