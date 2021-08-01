Son dakika: 3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor

YANGINLARA MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Yangının devam ettiği iller ise Muğla, Antalya ve Tunceli oldu. Bakan Pakdemirli buradaki yangınlara müdahalenin sürdüğünü aktardı ve "An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.