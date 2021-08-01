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Giriş Tarihi: 1.8.2021 14:08 Son Güncelleme: 1.8.2021 14:25

Son dakika: Ankara'dan Atina'ya nota! 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti

Son dakika: Ankara'dan Atina'ya nota! 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarca ateş açılması olayıyla ilgili olarak Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı. Bu konuda Yunan Maslahatgüzara nota verildiği duyuruldu.

Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarca ateş açılması sonucunda Edirne'de bir vatandaşın vefat etmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na nota verildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na, Edirne'de bir vatandaşın Yunanistan tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili nota verildi. Ayrıca Maslahatgüzara, bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının söylendiği öğrenildi.

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Son dakika: Ankara'dan Atina'ya nota! 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti
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