Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 119 yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Türkiye'de art arda çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.
119 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada, 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Pakdemirli, "#OrmanınKahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor." dedi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bakan Pakdemirli duyurdu: 125 yangından 117'si kontrol altına alındı
"4 UÇAK VE 17 HELİKOPTERLER ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"
"Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
"CANIN DIŞINDA HER ŞEYİN YERİNE BİR ŞEY KONULABİLİR"
Yaşlı insanlar kolay kolay evlerini bırakmak istemiyorlar. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olunmaması gerkiyor. Zorla teyzeyi ikna ettik. Şunu da söyledim. Muhtemelen bir şey olmayacak ama yine de burayı siz terk edin. Gökbel köyünde bu olayı yaşadıktan sonra söylediğim alana alevler geldi ve kısmi zarar uğradı.
"YANGINLARLA MÜCADELEMİZ CANSİPERANE DEVAM EDİYOR"
Yangınlarla mücadelemiz son derece cansiperane devam ediyor. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen yangının devam edeceğini sabah saatlerinden tespit ettik. Çalışmalarımızı ona göre planladık.
CAN KAYBI YÜKSELDİ
Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da yüzde 75'ini bitirdik. Yanan orman alanları müsaade ettikçe bu hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'deki bu yangılarda, özellikle 28 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi, 84 milyonu üzüyor. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz, geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Elbette sadece canlarımız gitmedi, hayvanlarımız da gitti, onlar da can. Onlar için de üzülüyoruz. Sadece ağaçlarımıza değil, onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için mücadelemiz hızlı bir şekilde devam ediyor.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN BELEDİYELERE ÇAĞRI
Ancak ben belediyelerimize ister bizim partiden ister başka partilerden, siyasetten ayrı şu çağrıyı da yapıyorum. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp, bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım. Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm, Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldı. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yeni yerleşim yerlerine maalesef zarar getirdi. Bu anlamda siyasetten ari bir çağrıdır. Onu da ifade etmek isterim.
Çalışanlarımız çok teşekkür ediyorum. Dün 15 kişi ölümden döndü. Bu mücadele siyaset üstü bir mücadele. Tüm belediyelere, AFAD'a kardeş ülkelere sağlık çalışanlarına, ekiplere su yemek taşıyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah ilk yağmurlarla beraber "Geleceğe nefes" kampanyasının bir benzerini 84 milyonun katılımıyla bu alanları yeşillendirme gayreti içinde olacağız.