Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 125 yangından 117'si kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Türkiye'de art arda çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 125 yangından 117'sinin kontrol altına alındığını aktaran Pakdemirli, 8 yangının ise devam ettiğini ve müdahalelerin sürdüğünü söyledi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bugün itibaren 28 Temmuz 1 Ağustos tarihi itibariyle çıkan 125 yangından 117 yangın ya tamamen kontrol altına alınmıştır, ya da kontrol altında soğutma devam etmektedir. 8 yangın devam ediyor.
"4 UÇAK VE 17 HELİKOPTERLER ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"
Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz."