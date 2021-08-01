Son dakika: EGM'den dezenformasyona karşı açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yangınlar nedeniyle sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturan hesap ve platformlarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada algı ve dezenformasyon çalışmaları ile vatandaşın üzüntüsünün ikiye katlandığı ve sahada çalışan ekiplerin ve gönüllülerin emeğine halel getirildiği belirtilerek adli işlemlerle ilgili adım atıldığı belirtildi.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

BAŞKA ÜLKE VE YANGINLARDAN GÖRÜNTÜLER KULLANILIYOR

Son günlerde, ülkemizde büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyetlere sebep olan orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medya platformlarında;

- Başka ülkelerde gerçekleşmiş orman yangınlarına ilişkin görüntüler olmasına rağmen ülkemizde meydana gelmiş gibi yansıtılan,

- Birtakım film sahnelerinden alınan,

- Ülkemizde yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntüler tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütülmektedir.

VATANDAŞIMIZDA DAHA BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYE SEBEP OLUYOR

Bu tür faaliyetler, vatandaşlarımız üzerinde daha büyük bir üzüntüye sebebiyet vermekte,

ayrıca sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden ilgili personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirmektedir.

İŞLEM YAPILACAK

Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan; halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden,

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Türk polis teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur