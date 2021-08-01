Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokatörlere karşı uyardı: Sosyal medyada zehir saçıyorlar

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınları üzerinden toplumu kaosa sürüklemeye çalışan provokatörlere karşı uyarıda bulundu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciğerlerimizi yakan yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edelim. Kötülükten, kaostan beslenenler, özellikle sosyal medyada zehir saçıyorlar." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"VİCDANI İSTİSMAR EDENLERİN OYUNUNA GELMEYİZ"
"Biz, her insanın olduğu gibi; her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin vicdanı istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumlarını bozmak isteyen amaçlarına kavuşamayacaklardır.
"ORMAN YANGINLARI ÜZERİNDEN KAOS VE GERİLİM İSTEYENLERİ TANIYORUZ"
Orman yangınları üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün, kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak, 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür.
Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız."Son dakika: 3 şehirde yangın sürüyor 111 yangın kontrol altında! Can kaybı 7'ye yükseldi