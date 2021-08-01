Son dakika! Konya'da katliama kurban giden ailenin akrabası konuştu: Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın

Son dakika haberleri: Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta 2 gün önce baba Yaşar ve anne İpek ile çocukları Barış, Serap, Serpil, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın silahla öldürülmesinin ardından, Karatay ilçesindeki taziye evinde gazetecilere açıklama yapan Şan, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.
"DEVLETİMİZ YANIMIZDAYDI"
Kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür eden Şan, "Devletimiz yanımızdaydı. Acımızı paylaştılar. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da beraber mücadele ettik. Kimse bizi ayıramaz." ifadesini kullandı.
"KARŞI AİLEDEN BARIŞ TEKLİFİ GELDİ"
Şan, Dedeoğulları ailesi ile karşı taraf arasındaki küskünlüğün sona erdirilmesi için çabaların olduğuna işaret ederek, "Karşı aileden barış teklifi geldi. 'Bizi barıştırın, barışalım, aramızdaki gerginlik son bulsun' diye teklifte bulundular." diye konuştu.
"BİZİM AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR"
Katil zanlısının, nasıl bu kadar kin biriktirerek kapıya geldiğine anlam veremediğini belirten Şan, şunları kaydetti:
"Yaşar ağabey ona ne yaptı da bu kadar kin besledi. Çıkıp kapıya gelmiş, 7 tane insanımızı katletti. Tek bir canlı köpeğimiz kalıyor, ona da 3 tane kurşun sıkıyor. Bu insanı buraya yönlendiren kim ya da kimler. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Ben de 20 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Benim sağım, solum, önüm hepsi Türk."
Erol Şan, kendi akrabalarından memnun olduğu kadar çevresindeki Türk vatandaşlardan da memnun olduğunu, olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini arayıp taziyelerini ilettiğini aktararak, ilgilenen tüm devlet yetkililerine ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.
SON DAKİKA: Konya katliamı videosu ortaya çıktı! 7 kişinin öldüğü cinayette dehşet anı görüntüleri kamerada
KATLİAMIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan, Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbe an yansıdı. SABAH'ın ulaştığı o görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için polisin geniş çaplı araştırmaları sürerken, zanlının 2018 yılında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönderdiği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.Son dakika: Konya'daki korkunç katliamın görüntülerine sabah.com.tr ulaştı! İşte saniye saniye dehşet anı ve o saldırgan...