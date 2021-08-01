Son dakika! Konya'da katliama kurban giden ailenin akrabası konuştu: Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın

"BİZİM AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR"

Katil zanlısının, nasıl bu kadar kin biriktirerek kapıya geldiğine anlam veremediğini belirten Şan, şunları kaydetti:

"Yaşar ağabey ona ne yaptı da bu kadar kin besledi. Çıkıp kapıya gelmiş, 7 tane insanımızı katletti. Tek bir canlı köpeğimiz kalıyor, ona da 3 tane kurşun sıkıyor. Bu insanı buraya yönlendiren kim ya da kimler. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Ben de 20 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Benim sağım, solum, önüm hepsi Türk."