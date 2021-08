Tüm yaraları saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün orman yangınlarıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Antalya 'ya gitti. Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgeleri helikopterden inceleyen Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti. Daha sonra Kriz Yönetim Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi alan Erdoğan, "Yangından etkilenen bölgelere acil ihtiyaç için 50 milyon gönderilmiştir. Kira yardımı yapılacak, tarım, hayvancılık, seraların hasarları karşılanacak, vergiler ertelenecek. SGK ve esnaf tarım-ziraat borçları ertelenecek, faizsiz esnaf kredisi verilecek. KOSGEB acil destek verecek" diye konuştu. Bölgede yangından zarar gören evlerin inşasına 1 ay içinde başlanacağı ve 1 yıl içinde ahırıyla, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanarak teslim edileceğini bildiren Erdoğan şunları söyledi: "Devletimiz tüm kurum ve imkânlarıyla yangıların söndürülebilmesi, hasarların tazmini zarar çalışmaktadır. Tarım, Çevre, İçişleri Ulaştırma Kültür ve Turizm Bakanlığımız, tüm kuruluşlarımız görevinin başındadır. Evlerdeki hasar tespitleri tamamlanmıştır. Çadırdan beslenmeye her türlü araç afetzedelerin emrine sunulmuştur." Erdoğan, mağdurların tüm zararlarının karşılanacağını belirterek, "Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamıyoruz. Ancak giden her şeyi yerine koyabiliriz. Yanan alanlar ağaçlandırılacak. Yanan yerleri daha fazlasıyla ağaçlandırmak görevimizdir. 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 8 insansız hava aracı, 660 arazöz, 665 iş makinesi ve itfaiye aracı ile yangına müdahale ettik" bilgisini verdi. Türk Hava Kurumu 'nun teknolojisine ve uçaklarını yenileyemediğine dikkat çekerek, son yangınlarda amfibik uçaklar ile filodaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştıklarını da kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir dakikada 3 milyon hektarı tarayabilen insansız hava araçlarımız sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını söndürdük. Filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye , bölgesinde yangınlara en hızlı müdahaleyi yapan, en az zararı gören ülkeler arasında. Muhalefet milletin yüreğindeki yangını, kendi kısır çekişmelerine malzeme yapma derdine düşmüştür. Sosyal medya ve diğerleri amaçlarını dolaşıma sokmuştur. Fitne fesat faaliyetlerine kimse itibar etmemeli. Gün elbirliği ile dayanışma günüdür. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla başlanacak." Erdoğan yangınlardaki sabotaj boyutunu güvenlik güçlerinin araştırdığını belirterek, "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize ihanet içine girenleri en ağır şekilde cezalandırmak boynumuzun borcu. Terör örgütü elebaşının geçen yıl talimat vermesinin ardından yangınların 2 katına çıktığını biliyoruz" ifadesini kullandı.BAŞKAN Erdoğan, Manavgat'taki incelemelerinin ardından Marmaris'e geçti, buradaki söndürme çalışmalarını helikopterle takip etti. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, basın açıklaması yaptı, vatandaşlara da hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya desteği sağlanacak, ayrıca kira yardımı yapılacaktır.Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulup, ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olan dönemde tüm vatandaşları bir binanın tuğlaları gibi sıkı sıkıya kenetlenmeye davet ediyorum. İstismarcı kesim iftira ve yalanlarla hemen harekete geçmiştir. Devlet-millet dayanışmasını bozmak isteyen provokatörlere asla meydanı bırakmayacağız. Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir.Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu.Türkiye bu yangınların izini kısa sürede silecektir. Can kaybı dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce ve imkâna sahibiz..BAŞKAN Erdoğan' ın eşi Emine Erdoğan, yangınlarla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Şimdi gelin, bu yarayı sarmak için hep birlikte gayret edelim. Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken yeşil vatan için elbirliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim. Dünya ortak evimiz. Doğada yaşanan her felaket, sayısını asla kestiremeyeceğimiz kadar canın kaybına neden oluyor" dedi. ANKARABAŞKAN Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın mağdurlarının yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları attıklarını belirterek, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini belirtti. ANKARABAŞKAN Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise Erdoğan'a dayanışma mesajı gönderdi.ANTALYA'YA gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı Devlet Konukevi girişinde minibüsçüler karşıladı. Minibüsçüler, aracından inerek kendileriyle sohbet eden Erdoğan'a çiçek vererek minibüslerin taksiye dönüşümünden ötürü teşekkür etti.DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle çok sayıda ülkenin taziyede bulunduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan, Sırbistan, Ukrayna, Kuveyt, Bosna Hersek, Hırvatistan, Gine Bissau dışişleri bakanlarıyla, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles, Çavuşoğlu'nu arayıp taziye dileklerini iletti. Mısır yönetimi de orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. ANKARA