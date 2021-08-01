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Giriş Tarihi: 1.8.2021 18:57

Van'daki sel felaketinde yetiştiricilerin zararları karşılanacak

Van'daki sel felaketinde yetiştiricilerin zararları karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da yaşanan sel felaketi ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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Van'daki sel felaketinde yetiştiricilerin zararları karşılanacak
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