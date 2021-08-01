Van'daki sel felaketinde yetiştiricilerin zararları karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da yaşanan sel felaketi ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.