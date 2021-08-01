Yangınlarda rüzgâra ve zamana karşı yarış

Ahmetler ile Çardak ve Kaçarlar mahalleleri boşaltıldı. Köylüler de bölgelerinde çalışıyor. Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Alanya ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ne sıçradı. Bölgedeki köyler tahliye edilirken 100 ev yanarak kül oldu.
Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınırken, Akseki ilçesi Hocaköy'deki yangınının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan sürüyor.
Çalışmalar Turunç ve Osmaniye mahalleleri ile Asparan mevkisinde yoğunlaştı. Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de çıkan yangın 5.5 saatte söndürülürken, 5 hektar orman kül oldu. Köyceğiz ilçesinde önceki gün kontrol altına alınan yangın, dün yeniden kontrolden çıkarak, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Bodrum ilçesinde dün bu kez Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgediki oteller ve evler boşaltıldı. Osmaniye'de, 3 gün önce Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar söndürüldü. Adana'da ise Aladağ'daki yangın kısmen kontrol altına alındı. Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesinde müdahaleler sürüyor. Bilecik'e bağlı Gümbet köyü yakınlarında, orman yangınıyla ilgili Erkan A., Aydın'ın Didim ilçesinde yangınla ilgili ise 3 zanlı gözaltına alındı.
'YANGINDA CEHENNEMİ YAŞADIK'
Adana'nın Kozan ilçesindeki Kızlarsekisi mahallesindeki orman yangınında, alevlerin sardığı evde 92 yaşındaki annesi Mesude Yücel ile birlikte mahsur kalan Nesibe Önder (60), adeta cehennemi yaşadığı o anları gözyaşları içinde anlattı: "Tüfeğimi ve televizyonumu götürüp tarlanın ortasına bıraktım.
Ardından jandarmayı aradım. '90 yaşında annem var, Allah rızası için gelin' dedim. Ev cayır cayır yanıyordu. Annemin, gözlerimin önünde yanmasına yüreğim dayanmazdı. Yanarak ölmektense, tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim. Bir süre sonra ekipler geldi ama ben ağlamaktan tükenmiştim."
'HAYVANLARIMIN DA CANI VAR, YANARSAK BERABER YANALIM'
Marmaris yangınında alevlerin çepeçevre sardığı Osmaniye mahallesinde yaşayan Fatma Aydın (51), oğlu Barış ile birlikte hayvanlarını bırakmamak için evini terk etmedi.
O anları SABAH'a anlatan Aydın, "Hayvanlarım çocuklarım gibi. Oğluma, 'Hayvanlarımın da bir canı var, benim de bir canım var. Yanarsak beraber yanalım' dedim. Köyün neredeyse tamamı kaçtı. İplerini kestik, kurtulsunlar diye. Ama yine de bazılarının ayakları yandı, yaralı kurtuldular.
KÖYDEKİ EVİ KÜL OLDU
Manavgat yangınında, Hacıisalı köyündeki ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Manavgat'ta yaşamak isteyen oğlu için ilçeye taşınarak krediyle ev alan emekli Ahmet Kılıç'ın, içini tamamen yenilediği köydeki evi kül oldu. Kılıç, "Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. 3-4 saat içinde tamamen yandı. Manavgat'tan aldığım evin kredi borcu daha yeni başlamıştı. Hem köydeki evimiz yandı hem ilçedeki evimizin borcu duruyor" dedi.
EVİNİ AKSAYAN BACAĞIYLA KURTARDI
MARMARiS yangınından en çok etkilenen Osmaniye mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Beşgül Aydın, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle güçlükle yürümesine rağmen, kuyudan çektiği suyla alevlere müdahale etti. Aydın, "Herkes mahalleyi terk etti. 50 yıldan beri buradayım. Yıllarca emek verdim, buradaki ağaçları ben büyüttüm. Neden evimi terk edeyim?" dedi.
SABAH MUHABİRLERİ BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI
SABAH muhabiri Zeynel Yaman ve foto muhabiri Murat Şengül, haber yapmak için Göğü mevkiindeki yangın alanına gittiği sırada, bir anda yükselen alevlerin arasında kaldı. Dumandan etkilenen SABAH ekibine, acil yardım ekipleri tıbbi müdahalede bulundu.