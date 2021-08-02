119 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, ülke genelinde 28 Temmuz-1 Ağustos'ta çıkan yangınlar ve bu kapsamda sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Muğla'da yanan alanları helikopterle inceledikten son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli şunları söyledi: "32 ilde meydana gelen 126 yangından 119'u ya tamamen söndürüldü ya da kontrol altına alındı. Şu anda 3 ilde devam eden 7 yangınımız var. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle alevlere müdahale ediyoruz." Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da Türkiye'ye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi. İşte yangınlardaki son durum:
MANAVGAT: Antalya
'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor.
KEMER:
Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangın vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Tepecik mevkiinde çıkan yangın söndürüldü.
GAZİPAŞA:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı.
ALANYA:
Antalya'nın Gündoğmuş
ve Alanya
ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim yerine sıçraması sonucu şu ana kadar 3 mahalle tahliye edildi.
MARMARİS:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 100 kişilik grup söndürme çalışmasına destek veriyor.
SİLİFKE: Mersin
'in Silifke
ilçesinde 3 gün önce çıkan ve Gülnar
ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.