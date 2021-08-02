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Giriş Tarihi: 2.8.2021

119 yangın kontrol altında

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
119 yangın kontrol altında

Türkiye genelinde çıkan 126 orman yangınından 119’u kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Tunceli’deki 7 yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde 28 Temmuz-1 Ağustos'ta çıkan yangınlar ve bu kapsamda sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Muğla'da yanan alanları helikopterle inceledikten son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli şunları söyledi: "32 ilde meydana gelen 126 yangından 119'u ya tamamen söndürüldü ya da kontrol altına alındı. Şu anda 3 ilde devam eden 7 yangınımız var. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle alevlere müdahale ediyoruz." Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da Türkiye'ye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi. İşte yangınlardaki son durum:

MANAVGAT: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor.
KEMER: Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangın vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Tepecik mevkiinde çıkan yangın söndürüldü.
GAZİPAŞA: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı.
ALANYA: Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim yerine sıçraması sonucu şu ana kadar 3 mahalle tahliye edildi.
MARMARİS: Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 100 kişilik grup söndürme çalışmasına destek veriyor.
SİLİFKE: Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce çıkan ve Gülnar ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

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119 yangın kontrol altında
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