5 milyondan fazla ağaç dikildi! Bir ton tohum ekildi

2000 yılından bu yana; İstanbul Heybeliada, Muğla Bodrum-Marmaris-Datça, İzmir Foça Balıkesir Ayvalık, Denizli Buldan, Çanakkale İntepe'de çıkan yangınlarda birçok ormanlık alan kül oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde çıkan son 8 yangında büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarında binlerce hektarlık ormanlık alanı rehabilite etti. Bu kapsamda toplamda 5 milyon 305 bin 950 adet fidan dikildi ve bir ton meşe tohumu ekildi. Yangına karşı dayanaklı olan; Kızılçam, fıstık çamı, yalancı akasya, kara servi gibi ağaçlar tercih edildi.

SON 8 YANGINDA NE YAPILDI?

2000-2020/Denizli-Buldan

13.07.2000 tarihinde saat 14:15'de orman yangını başlamış, 19.07.2000 tarihinde saat 14:25'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1458.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 2.041.200 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.