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Giriş Tarihi: 2.8.2021

7 terörist etkisiz hale getirildi

Özgür CEBE Özgür CEBE
7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım harekât bölgesinde tespit edilen 7 terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın Kuzeyindeki Metina Vadisi ile Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe yıldırım harekâtında hareket halindeki bir grup silahlı teröristin sınır bölgemize sızmaya çalıştıkları İnsansız Hava Araçlarıyla tespit edilince bölgeye hava harekâtı düzenlendi. İHA'lar tarafından tespit edilen teröristler, Diyarbakır 2'inci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'larca vuruldu. 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin akıllı güdümlü mühimmatla nokta atışı hedef alındığı öğrenildi.
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7 terörist etkisiz hale getirildi
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