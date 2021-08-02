7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak
'ın Kuzeyindeki Metina Vadisi
ile Avaşin
-Basyan ve Zap
bölgelerinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe yıldırım harekâtında hareket halindeki bir grup silahlı teröristin sınır bölgemize sızmaya çalıştıkları İnsansız Hava Araçlarıyla tespit edilince bölgeye hava harekâtı düzenlendi. İHA'lar tarafından tespit edilen teröristler, Diyarbakır
2'inci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'larca vuruldu. 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin akıllı güdümlü mühimmatla nokta atışı hedef alındığı öğrenildi.