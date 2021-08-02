Esenyurt'ta 30 Temmuz günü akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan sürücüler tünel kapatıp halay çekti, lastik yakıp magandalık yaptı o anlar sosyal medyadan paylaşılınca polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 5 sürücü ve halay çeken 8 kişiyi tespit etti. Çalışmalarda 52 FF 839 plakalı araç sürücüsü Ö.T, 34 YLC 12 plakalı araç sürücüsü T.Y., 59 AAS 072 plakalı araç sürücüsü D.G.,59 ADR 653 plakalı araç sürücüsü V.B. ve 34 EAS 186 plakalı araç sürücüsü .O. isimli sürücüler olduğu tespit edildi.

Asker eğlencesinde magandalık yapmışlardı! Tek tek tespit edilip ceza yazıldı | Video

Sürücü T.Y, D.G ve V.B'ye her birine ayrı ayrı olmak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47\1D (Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 73/A (Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 56/1-D (Trafik akışını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak belirtilen hız sınırının altına sürmek) maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 1296 TL idari para cezası kesildi.

Sürücü Ö.T'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47\1D (Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 73/A (Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 56/1-D (Trafik akışını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak belirtilen hız sınırının altına sürmek) maddesinden 144 TL ve 32/1 (Araçlar üzerine teknik değişiklik yapmak) maddesinden 144 TL olmak üzere toplamda 432 TL; ceza yazıldı. Motosiklet sürücüsü E.O'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47\1D (Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 73/A (Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 56/1-D (Trafik akışını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak belirtilen hız sınırının altına sürmek) maddesinden 144 TL, 30/1B (Gürültü ve duman çıkaran araçları kullanmak) maddesinden 314 TL olmak üzere toplamda 746 TL, tüm sürücülere ise toplamda 2474 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca tünel içerisindeki sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske kullanmadığı tespit edilen;

V.B., D.G., T.Y., Ö.T., E.A., A.M.K, G.K. ve E.O. adlı toplamda 8 şahsa, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 1593 sayılı 282.maddesine istinaden işlem yapıldı.