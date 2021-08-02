Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı

ÇALIŞMALAR SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Manavgat'ta şu ana kadar 50 bin hektar alan kül olurken, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere pek çok noktadaki yangınlar nedeniyle de ekipler güçlerini bölerek her yangın ile ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalıyor.