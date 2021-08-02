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Haberler Gündem Haberleri Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 2.8.2021 19:22 Son Güncelleme: 2.8.2021 20:14

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahaleler son hızıyla devam ediyor. Yangın özellikle Muğla ve Antalya'da etkili olurken, Manavgat Gündoğmuş'taki alevler korkutucu seviyelere ulaşmıştı. Burada yapılan etkili çalışmanın ardından yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık. Halkımız müsterih olsun, tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de geçen hafta farklı bölgelerde başlayan yangınlara karşılık mücadele devam ediyor. 138 adet orman yangınının 129'u kontrol altına alınırken, 9 yangın hala devam ediyor. Özellikle Muğla ve Antalya'da devam eden yangınları kontrol altına alabilmek için gece gündüz müdahalede bulunuluyor.

ÇALIŞMALAR SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Manavgat'ta şu ana kadar 50 bin hektar alan kül olurken, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere pek çok noktadaki yangınlar nedeniyle de ekipler güçlerini bölerek her yangın ile ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalıyor.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı

GÜNDOĞMUŞ'TA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTI

Öte yandan Antalya'da 2 bin 100 nüfusun olduğu Gündoğmuş'ta da alevler korkutucu boyutlara ulaştı. Hızla yayılan ve hava koşulları durdurmakta güçlük çekilen yangın ilçeye çok yaklaştı. Yaşanan gelişmenin ardından tahliye kararı alındı ve vatandaşlar bölgeden çıkarılmaya başlandı. Tahliye kararının ardından camilerden anons yapıldı ve vatandaşlar uyarıldı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU

Burada yaşanan ürkütücü gelişmenin ardından ekipler çalışmalarını daha da artırdı ve alevleri büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracıyla müdahalede bulunulurken, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili olarak son gelişmeyi vatandaşlara aktardı.

"YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Manavgat Gündoğmuş'tayız. 10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık. Halkımız müsterih olsun, tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

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Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı
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