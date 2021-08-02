Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı
GÜNDOĞMUŞ'TA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTI
Öte yandan Antalya'da 2 bin 100 nüfusun olduğu Gündoğmuş'ta da alevler korkutucu boyutlara ulaştı. Hızla yayılan ve hava koşulları durdurmakta güçlük çekilen yangın ilçeye çok yaklaştı. Yaşanan gelişmenin ardından tahliye kararı alındı ve vatandaşlar bölgeden çıkarılmaya başlandı. Tahliye kararının ardından camilerden anons yapıldı ve vatandaşlar uyarıldı.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU
Burada yaşanan ürkütücü gelişmenin ardından ekipler çalışmalarını daha da artırdı ve alevleri büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracıyla müdahalede bulunulurken, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili olarak son gelişmeyi vatandaşlara aktardı.
"YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Manavgat Gündoğmuş'tayız. 10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık. Halkımız müsterih olsun, tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.