Boşanma aşamasındaki eşine tecavüz etti! Genç kadın karakola sığınıp yardım istedi

İstanbul'da evlendiği eşinden anlaşamadığı gerekçesiyle boşanmak isteyen genç kadın kâbusu yaşadı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. İ.P., ile H.P., geçtiğimiz yıllarda evlenmişlerdi. İlişkileri zamanla zedelenen çift boşanmaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde evlerini ayıran çift, ilişkilerine yeni bir şans vermek istediler, ancak iddiaya göre İ.P., eşinin ikamet ettiği evine gittiğinde daireden başka bir kişinin çıktığını gördü.

TAKİP EDİP TECAVÜZ ETTİ

Taraflar arasında tartışma başladı. Yine iddiaya göre İ.P., eşinin evine girerek tecavüz etti. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tecavüze uğrayan genç kadın karakola giderek şikâyetçi oldu. H.P.'nin ihbarı sonrası gözaltına alınan koca eşiyle isteği üzerine birliktelik yaşadıklarını zorla bir ilişki yaşanmadığını iki tarafından istediği olduğunu söyledi. Genç kadın ise karakolda verdiği ifadesinde eşinden ayrılmak üzere olduğunu bunun için Aile Mahkemesinde boşanma davalarının bulunduğunu, olay günü eşinin ikametine gelerek kendisine tecavüz ettiğini kanıt olarak ta özel çamaşırını incelenmesi için polislere teslim ettiğini belirtti.

'BAŞKASIYLA İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN İFTİRA ATIYOR'

Tarafların ifadelerinin ardından şüpheli koca İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Koca İ.P., hakimlikte verdiği ifadesinde, 'Cinsel birliktelik zorla olsaydı eşimin vücudundan bazı yaralamalar olurdu. Ancak eşimde çizik bile bulunmuyor. Herhangi bir çığlık veya bağırma sesi de yoktu. Eşim başka bir adamla rahat ilişkiye girmek için böyle bir iftirada bulundu' diyerek kendisini savundu.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği İ.P.'nin ifadesinin ardından adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını ve söz konusu suçun kamu açısından önem arz ettiğini belirterek tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.