‘Bu yarayı hep birlikte saralım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, ülkede meydana gelen yangınlar sonrası yaraları sarmak için birliktelik çağrısında bulundu. Paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığının
"Geleceğe Nefes" kampanyasının "gelecegenefes. com" adresine yer veren Erdoğan, "Yangın söndürme çalışmalarını büyük bir mücadele ile yürüten kurumlarımıza ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan vatanımızı her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum. Şimdi gelin, bu yarayı sarmak için hep birlikte gayret edelim. Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken yeşil vatan için elbirliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim. Yurdumuzun dört bir yanında çıkan orman yangınları ve yaşanan kayıplar için duyduğumuz acı tarifsiz... Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi. ANKARA