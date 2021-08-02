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Giriş Tarihi: 2.8.2021 15:55

İletişim Başkanı Altun: Bu ateşi birlikte söndüreceğiz

DHA
İletişim Başkanı Altun: Bu ateşi birlikte söndüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin, "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından, orman yangınlarına müdahale ile ilgili görüntü paylaştı.

Altun, mesajında "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz. Evlerimizi birlikte inşa edeceğiz. Yaralarımızı en kısa sürede birlikte saracağız! Birlikte ve birlikle!" dedi.

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İletişim Başkanı Altun: Bu ateşi birlikte söndüreceğiz
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