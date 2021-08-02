Meteoroloji'den Antalya için flaş uyarı! 6 Ağustos'a kadar sürecek...

Orman yangınlarıyla mücadele eden Antalya için Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor.