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Giriş Tarihi: 2.8.2021 23:25 Son Güncelleme: 2.8.2021 23:32

Meteoroloji'den Antalya için flaş uyarı! 6 Ağustos'a kadar sürecek...

AA
Meteoroloji'den Antalya için flaş uyarı! 6 Ağustos'a kadar sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yangından en çok etkilenen bölgelerden Antalya için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İşte detaylar...

Orman yangınlarıyla mücadele eden Antalya için Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR 6 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Günün en yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Sıcak hava nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

İşte MGM'nin 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporu:

3 Ağustos Salı

4 Ağustos Çarşamba

5 Ağustos Perşembe

6 Ağustos Cuma

7 Ağustos Cumartesi

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Meteoroloji'den Antalya için flaş uyarı! 6 Ağustos'a kadar sürecek...
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