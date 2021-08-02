Sahte ‘orman yangını’ paylaşımlarına yasal işlem

Emniyet
Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadaki sahte "orman yangını" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi. EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyda, orman yangınlarıyla ilgili, başka ülkelerde çekilmiş görüntüler, birtakım film sahnelerinden alınan veya Türkiye
'de yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntülerin gündeme taşınarak dezenformasyon yapıldığı bildirildi. Bu tür faaliyetlerin vatandaşlar üzerinde daha büyük bir üzüntüye sebebiyet verdiği, sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar, yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. " Emniyet Genel Müdürlüğü
, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone'dan alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin de Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını bildirdi. ANKARA