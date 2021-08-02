Son dakika: Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun yangın istismarına tepki

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Muğla-Milas'ta yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın üzerinden kurguladığı nefret söylemine tepki gösterdi. "Bu işi siyasi amaçala körüklemek isteyenler, burada canhıraş bir mücadele ortaya koyan ormancısından gönüllüsüne herkese haksızlık ediyorlar" diyen Soylu "Yerleşim yerlerine girmeden bu rüzgara düşük neme rağmen birçok yangınımız söndürülmüştür" dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

BU YAPTIĞINIZ YANLIŞTIR

Devletin bütün kurumları büyük sarf ediyor. Dün 13 tane ormancı Antalya'da yangının içerisinden alındı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun yangınlarla ilgili tutumuna tepki göstererek, "Bu yaptığınız yanlıştır" dedi.

GENEL BAŞKANDAN BİR İSTİRHAMIMIZ VAR

Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var biz 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır" diye bir şey söylemedik. Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Siz dönüp bizim ormanları Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tevzirat ve yalandır. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışıyorlar. Yüzlerce hesap tespit ettik.

SİZİN BELEDİYE BAŞKANLARINIZLA ÇALIŞIYORUZ

Bu konuda yaptığınız, yapacağınız açıklamaları dikkatle seçmeniz gerekiyor. Bakın biz bir pandemi süreci geçirdik. Sağlık çalışanlarımızı alkışladık, çiçek gönderdik, tweetler attık. Burada da bu işin profesyoneli, ateşin ortasında olan ormancı kardeşlerimizi rencide edecek çıkışlardan kaçınmalısınız.

Bir vekil çıkmış oraya gittim ormancı görmedim diyor. Göremezsiniz tabi. Ormancı ateşin ortasında. Orada sizin görmemenizin nedeni ateşin ortasında canla başla çalışmaları. 10 ormancımız yangının ortasında kaldı. Onlar oradan zor kurtarıldı. Oh dedik.

Bu dönemde bu yangında bunu yapmasınlar. Birlik beraberliğin zamanı.

ONLARA DA HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ

Bizler burada sizin belediye başkanlarınızla çalışıyoruz. Biz görmüyor muyuz onların nasıl canla başla mücadele ettiğini. Onlara da haksızlık ediyorsunuz. Bunları söylediğiniz zaman başkalarının da bir şeyler söyleme durumu doğar. Buna gerek yok.

Yüzde 90'ı yalan ve tezvirat olan sosyal medya karalamalarına alet olmayalım.

BU İŞİ KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışıyorlar. Yüzlerce hesap tespit ettik. Sosyal medyada bir kamplaşma oluşturmaya çalışıyorlar, bu nefret dilinden uzak duralım.

'SABOTAJ' AÇIKLAMASI:

Sabotaj iddiaları ile ilgili Bakan Soylu, "Şimdi bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel bir ekip kurulduğunu söyledi. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Ayrıca istihbari çalışmalarımız da söz konusu. Terör örgütü PKK yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak ve zarar vermek konusunda direkt Kandil'den talimat alıyor.